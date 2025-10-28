RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Diferentes regiões da cidade do Rio de Janeiro têm ruas fechadas na tarde desta terça-feira (28) em decorrência da operação policial nos complexos da Penha e do Alemão. Há relatos de caminhões e ônibus atravessados nas pistas e barricadas com pneus em chamas.

A Folha de S.Paulo apurou que o Comando Vermelho exigiu o fechamento de vias importantes da cidade como protesto pela ação, que tentou prender as principais lideranças da facção e deixou ao menos 64 mortos ?dos quais 60 são apontados como suspeitos pelo governo estadual. Outras 4 vítimas são policiais. É a operação mais letal da história do estado.

A ação também tem 81 presos e 72 fuzis apreendidos.

Caminhões e ônibus foram roubados e atravessados em avenidas. O número de ônibus afetados foi tão grande que a Rio Ônibus, concessionária responsável pelas empresas, parou de contar as ocorrências.

"Devido a alta recorrência de ônibus utilizados como barricadas em diferentes pontos da cidade, o Rio Ônibus informa que não há mais como apurar todas as ocorrências."

Segundo o Rio Ônibus, já foram registrados mais de 50 coletivos usados como barricadas e mais de 120 linhas com itinerários afetados, comprometendo a mobilidade em diversas regiões da cidade, entre elas Anchieta, Méier, Serra Grajaú-Jacarepaguá, avenida Brasil, Linha Amarela, Cidade de Deus, Chapadão, Engenho da Rainha, Complexo do Alemão e Penha.

Segundo a Polícia Militar, a operação tinha como alvo suspeitos apontados como lideranças do Comando Vermelho, entre eles Thiago do Nascimento Mendes, o Belão, acusado pelo governo estadual de estar por trás dos confrontos entre CV e TCP (Terceiro Comando Puro) em Costa Barros, na segunda (27).

O intenso tiroteio começou ainda no início da manhã, nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte da cidade. No início da tarde, contudo, o Centro de Operações da Prefeitura do Rio e o CICC (Centro Integrado de Comando e Controle), da Polícia Militar, receberam alertas de interdições em vias.

A Linha Amarela, uma das principais vias expressas da cidade, responsável por ligar as zonas norte, oeste e sudoeste, foi interditada, com presença de viaturas da PM. A interdição nos dois sentidos durou dez minutos.

Pessoas na via colocaram madeiras, pedaços de plástico e ferro para interditar.

Carros voltaram na contramão na avenida Brasil, por risco de fechamento da via. Uma ocorrência policial também fechou a estrada Grajaú-Jacarepaguá, que conecta a Grande Tijuca aos bairros de Jacarepaguá e Barra.

A Polícia Militar informou que suspendeu o expediente administrativo e colocou todos os batalhões de prontidão, com orientação para reforçar o policiamento nas principais vias e áreas de grande circulação.

Impactos em vias da zona norte:

Avenida Brasil (interdição em pista lateral na altura de Barros Filho, sentido centro)

Linha Vermelha (interdição na altura da Pavuna, sentido Baixada)

Rua 24 de Maio (interdição)

Linha Amarela (interdições intermitentes, com barricadas)

Avenida Marechal Rondon (interdição)

Zona sudoeste:

Rua Edgard Werneck (interdição)

Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Morais (interdição)

Grajaú-Jacarepaguá (interdição nos dois sentidos)