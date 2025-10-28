RIO DE JANEIRO, RJ, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Todo o efetivo da Polícia Militar está de prontidão nas ruas do Rio de Janeiro na tarde desta terça-feira (28) para desbloquear as vias que foram interditadas por membros do crime organizado, segundo a corporação.

Agentes do setor administrativo também foram deslocados para a atividade. O policiamento foi reforçado nas rodovias federais do estado, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

Segundo o setor de inteligência da Polícia Civil, o Comando Vermelho determinou a interdição de vias com pneus e ônibus, mas sem queimar os coletivos.

A medida é uma retaliação à Operação Contenção, que ocorre desde a manhã desta terça, nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da cidade, para cumprir mandados de busca e apreensão e capturar lideranças criminosas do Rio e de outros estados. Os dois complexos abrigam 26 comunidades.

Diferentes regiões da cidade do Rio de Janeiro têm trechos com interdição de vias. Há relatos de caminhões e ônibus atravessados nas pistas e barricadas com pneus em chamas.

O Comando Vermelho exigiu o fechamento de vias importantes da cidade como protesto contra a operação, que tentou prender as principais lideranças da facção e deixou ao menos 54 mortos -ao menos 50 são apontadas pela polícia como suspeitas de serem criminosas, e quatro eram policiais.

O intenso tiroteio começou ainda no início da manhã, nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte da cidade. No início da tarde, o Centro de Operações da Prefeitura do Rio e o CICC (Centro Integrado de Comando e Controle), da Polícia Militar, receberam alertas de interdições em vias.

A Linha Amarela, uma das principais vias expressas da cidade, responsável por ligar as zonas norte, oeste e sudoeste, foi interditada, com presença de viaturas da PM. A interdição nos dois sentidos durou dez minutos.

Pessoas usaram pedaços de madeira, plástico e ferro para interditar as pistas.

Segundo o Rio Ônibus, houve impactos no trânsito nos bairros de Anchieta, Méier, Cidade de Deus, Chapadão, Engenho da Rainha, Complexo do Alemão e Penha.

"Devido à alta recorrência de ônibus utilizados como barricadas em diferentes pontos da cidade, o Rio Ônibus informa que não há mais como apurar todas as ocorrências", disse a concessionárioa.

Os policiais tentam cumprir 69 mandados de prisão em 180 endereços. A operação prendeu 81 pessoas e apreendeu 42 fuzis.

Seis pessoas foram baleadas, sendo três inocentes, incluindo uma mulher que estava dentro de uma academia.