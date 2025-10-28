BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Comunicado do Ministério da Justiça à imprensa não menciona a operação desta terça-feira (28) no Rio de Janeiro, que resultou em mais de 60 mortes, e ressalta apenas que tem atendido a pedidos do governo fluminense.

A declaração foi dada após o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), afirmar que pediu ajuda ao governo federal para operações policiais recentes e teve os pedidos negados ao menos três vezes.

Os pedidos de ajuda, segundo Castro, envolviam o uso de veículos blindados das Forças Armadas em operações. Castro afirmou que não houve pedidos para a operação desta terça.

"Já pedimos os blindados três vezes e todas foram negadas", disse o governador.

O Ministério da Justiça disse, em nota, que mantém atuação no estado desde outubro de 2023, por meio da Força Nacional de Segurança Pública.

"O Ministério da Justiça e Segurança Pública tem atendido, prontamente, a todos os pedidos do Governo do Estado do Rio de Janeiro para o emprego da Força Nacional no Estado, em apoio aos órgãos de segurança pública federal e estadual. Desde 2023, foram 11 solicitações de renovação da FNSP [Força Nacional de Segurança Pública] no território fluminense. Todas acatadas", disse.

A pasta acrescenta que no âmbito da Polícia Federal (PF), só em 2025, foram realizadas 178 operações no Estado do Rio de Janeiro, sendo 24 delas relacionadas a tráfico de drogas e armas. Ao todo, foram 210 prisões efetuadas, das quais 60 estão diretamente relacionadas a investigações sobre o tráfico de drogas e armas.