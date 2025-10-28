SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo investiga o desaparecimento da analista de crédito imobiliário Marina Sá Bertoli, 41. O último contato dela com familiares ocorreu na manhã do último dia 16, quando um irmão a viu no imóvel em que eles moram.

Depois, Marina saiu de casa, na zona leste de São Paulo, com destino ao trabalho, na avenida Angélica, no centro da capital. Ela não chegou ao local.

A preocupação de que a analista possa ter sido vítima da violência aumentou após o pai de Marina receber uma mensagem, a partir do número dela, que exigia resgate de R$ 157 mil.

De acordo com Sara Lima, amiga de Marina, os supostos sequestradores disseram que entrariam em contato no dia seguinte para combinar o pagamento, mas nenhum contato foi feito.

Pessoas próximas criaram uma rede de apoio para tentar auxiliar a polícia na investigação.

O caso foi registrado no 41º Distrito Policial (Vila Rica). As investigações são conduzidas pela Delegacia de Desaparecidos do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, segundo a Secretaria da Segurança Pública.