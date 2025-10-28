SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Aliança Nacional LGBTI+ acionou a Polícia Federal nesta terça-feira (28) após receber por email, no último final de semana, ameaças de atentado terrorista.

As mensagens, recebidas na tarde de sábado no endereço eletrônico institucional da entidade, contêm promessas de ataques à sede da instituição, no centro de Curitiba.

O teor inclui menções a armas de fogo, coquetéis molotov e artefatos explosivos, ofensas homofóbicas e transfóbicas, além de dados sensíveis sobre a instituição e seus integrantes.

Email com ameaça de ataque e mensagens homofóbicas foi recebido no último sábado (25) pela Aliança Nacional LGBTI+ Reprodução Texto em português contendo ameaças de violência, uso de armas e linguagem ofensiva contra grupo LGBTQIA+, mencionando intenção de causar danos graves e violência extrema. Fundada em 2003, a Aliança é uma das principais organizações LGBTQIA+ do país e, dentre outras frentes, atua junto a instituições públicas pela alocação de recursos e formulação de políticas voltadas à diversidade.

Segundo o diretor-presidente da instituição, Toni Reis, "o ataque não é apenas contra a Aliança, mas contra toda a comunidade LGBTI+ e o direito de existir com dignidade".

Para Gregory Rodrigues, coordenador de comunicação da entidade, há ameaça à democracia.

"Quando uma organização da sociedade civil é ameaçada por atuar na defesa da cidadania e dos direitos humanos, o ataque ultrapassa seus integrantes, é a própria democracia que se torna alvo. Esses episódios exigem respostas firmes das instituições, pois não podemos naturalizar a violência como instrumento político."