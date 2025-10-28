BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse que não recebeu nenhum pedido do governador Claudio Castro (PL) sobre a operação que matou mais de 60 pessoas no Rio de Janeiro.

"Não recebi nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro para essa operação", diz Lewandowski.

A ação policial realizada nesta terça-feira (28) deixou ao menos 64 pessoas mortas no Rio de Janeiro, na operação mais letal da história do estado. Segundo o governo estadual, as forças de segurança atuam nos complexos do Alemão e da Penha contra a expansão territorial do Comando Vermelho.

O governador afirmou nesta terça-feira que teve negados três pedidos para que as Forças Armadas ajudassem em operações policiais no estado, criticou o governo Lula (PT) e chamou de maldita a ADPF 365, determinada pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

A ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) impôs medidas durante a pandemia, como autorização para operações policiais apenas em casos urgentes. A determinação atendia a um pedido do PSB (Partido Socialista Brasileiro).

Castro e o núcleo de Segurança Pública do estado afirmam que, graças à essa decisão do Supremo, lideranças do tráfico de outros estados foram para o Rio de Janeiro.

