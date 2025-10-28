De acordo com o COR, foram liberados os seguintes pontos:
- Avenida Brasil, pista lateral, altura do BRT Guadalupe, sentido Zona Oeste, em Guadalupe
- Avenida Brasil, altura de Fazenda Botafogo, sentido Centro, em Barros Filho
- Avenida Pastor Martin Luther King Junior, no Engenho da Rainha
- Avenida Brasil, ambos os sentidos, em Benfica
- Avenida Brasil, altura da saída da Ilha do Governador, sentido Centro, na Maré
- Avenida Paulo de Frontin, na altura da Rua do Bispo, sentido Centro
- Praça Marechal Hermes, na altura do INCA, no Santo Cristo
- Avenida Brasil, altura do Piscinão de Ramos, sentido Centro, na Maré
- Av. Brasil, altura de Bonsucesso, sentido Zona Oeste
Permanece interditada a autoestrada Grajaú-Jacarepaguá no sentido Jacarepaguá, por conta de uma ocorrência policial.
Metrô
Ao longo do dia, mais de 50 ônibus foram utilizados como barricadas durante a Operação Contenção. Mais de 120 linhas tiveram itinerários impactados, segundo a Rio Ônibus. Em razão da falta de ônibus em vários pontos na cidade, as estações do Metrô encontram-se lotadas de passageiros à espera dos trens
A concessionária MetrôRio informou, em nota, que na tarde de hoje a circulação das linhas 1, 2 e 4 operou normalmente. Foi reforçado o número de trens e grade horária para atender os clientes.
Operação Contenção
O Rio de Janeiro passa pela maior operação de segurança em 15 anos, de acordo com o governo do estado.
Ao todo, 2,5 mil policiais civis e militares foram mobilizados em ações nos complexos do Alemão e da Penha. O objetivo é capturar lideranças criminosas e conter a expansão territorial do Comando Vermelho.
A operação, que deixa pelo menos 64 mortos é também a mais letal, superando o número de mortos da operação no Jacarezinho, considerada uma chacina, que deixou 28 mortos, em 2021.
