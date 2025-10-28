(UOL/FOLHAPRESS) - A megaoperação contra o Comando Vermelho (CV), que já deixou dezenas de mortos, afeta a mobilidade urbana em inúmeros pontos da cidade do Rio de Janeiro.

O QUE ACONTECEU

O Centro de Operações e Resiliência do Rio informou que várias vias foram impactadas pelas ocorrências policiais, como a Linha Vermelha e a Avenida Brasil. Veja abaixo as últimas atualizações.

O Metrô Rio tem linhas 1, 2 e 4 operando normalmente por volta das 16h30 (de Brasília), com reforço na grade de trens para atender os clientes. Alguns usuários, porém, reclamam de demora nas redes sociais.

O trânsito na Ponte Rio-Niterói está com fluxo normal, segundo informou às 17h03 a Ecovias Ponte. "Não há indícios ou ocorrências que justifiquem a interdição da Ponte Rio-Niterói em razão de operações policiais", escreveu a concessionária que administra a ponte e seus acessos.

O VLT diz que todas as linhas funcionam normalmente, de acordo com a última atualização, postada no X (antigo Twitter) às 14h50.

Já a Mobi-Rio, responsável pelos ônibus, informou que todos os serviços afetados estão operando e em processo de normalização de intervalos.

Criminosos utilizaram 71 ônibus como barricadas, segundo a Rio Ônibus, que representa as empresas. De acordo com o balanço divulgado à noite, 204 linhas foram impactadas.

RIO ENTRA NO 'ESTÁGIO 2'

O Centro de Operações e Resiliência (COR) da Prefeitura do Rio informou no começo de tarde desta terça-feira (28) que o município entrou no 'estágio 2' devido à megaoperação contra o CV. O 'estágio 2' é o segundo nível em uma escala de cinco estágios operacionais e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade.

CV IMPLANTA TOQUE DE RECOLHER

O Comando Vermelho mandou fechar comércios, bloquear vias e emitiu toque de recolher nos complexos do Alemão e da Penha. A operação já deixou dezenas de mortos e 81 presos no Rio de Janeiro.

CV ordenou que ninguém saia de casa até segunda ordem, segundo apurou o UOL. Mercados, lojas, oficinas, padarias e demais estabelecimentos nas regiões controladas pela facção estão obrigados a manter as portas fechadas. "CV informa toque e recolher, ninguém sair de casa (sic)", diz uma mensagem recebida por um morador do Complexo do Alemão. Policiais ouvidos pela reportagem confirmam o toque de recolher em alguns domínios do grupo criminosos.