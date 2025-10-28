SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em meio à operação policial que matou 64 pessoas no Rio de Janeiro nesta terça-feira (28), Ludmilla orientou seus seguidores a ficarem em casa e se protegerem.

"Galera do Rio de Janeiro: se protejam, fiquem em lugar seguro. Não é momento de sair de casa. Se você, por algum motivo, teve ou tem que sair por causa do trabalho, tenha cautela e se mantenha informado através dos canais oficiais. Se cuidem, amo vocês", escreveu a cantora.

A operação e a resposta do Comando Vermelho -que respondeu com uso de armamento pesado e odenou o fechamento de ruas- deixou diversas regiões da segunda maior cidade do país com um cenário de guerra, com caos nas ruas, tiroteios e veículos queimados .

Segundo o governo Cláudio Castro (PL), as forças de segurança atuam nos complexos do Alemão e da Penha contra a expansão territorial do Comando Vermelho, considerada a maior facção do Rio e um dos principais grupos criminosos do país.

Lore Improta, que acaba de anunciar que está grávida do marido, Léo Santana, decidiu cancelar o ensaio que faria na Viradouro e voltar às pressas para Salvador.

"Assim que a gente pousou, começamos a receber muitas mensagens sobre o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Está uma situação bem violenta, infelizmente, com operações policiais", escreveu Lore.

"Todas as pessoas orientaram a gente a não ficar aqui nesse período, então estamos tentando remarcar voo, reagendar com equipe. É todo um processo quando temos ensaio, temos cabelo, maquiagem, foto, vídeo, hotel, logística de passagem e está toda a minha equipe aqui. Eu estava tentando remarcar passagem de todo mundo para voltarmos para Salvador, conseguimos. Estamos todos bem, espero que todo mundo que está aqui no Rio de Janeiro fique bem", completou.

Mais cedo, o escritor Michel Alcoforado precisou cancelar o lançamento do livro "Coisa de Rico", que aconteceria na Livraria da Travessa do Shopping Leblon.