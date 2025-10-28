RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), afirmou nesta terça-feira (28) que pediu ao governo Lula (PT) a transferência para presídios federais de dez presos apontados como os de maior periculosidade.

O anúncio foi feito em vídeo na tarde desta terça. Os presos têm envolvimento com o Comando Vermelho, principal alvo da operação que deixou 64 mortos nos complexos da Penha e do Alemão. A lista tem nomes que já estavam no sistema prisional -alguns em Bangu- e não conta com presos da operação desta terça.

Castro afirmou que tomou a decisão de pedir a transferência para mostrar que a gestão faz segurança pública com "integração e diálogo". Mais cedo, ele havia afirmado em entrevista coletiva que teve pedidos de ajuda das Forças Armadas negado e que o Rio de Janeiro estava sozinho no combate às facções.

"Eu tomei a decisão, acreditando que política de segurança pública se faz com diálogo e integração, pedir ao governo federal imediatamtente dez vagas para transferência imediata desses dez criminosos de maior periculidades. Mostrando que integração e diálogo é a nossa forma de fazer segurança pública. Vamos tirar esses criminosos e devolver a paz", disse Castro.