SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos em todas as regiões no início da manhã desta quarta-feira (29), segundo o (CGE) Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da prefeitura.

Conforme o órgão de monitoramento, o cenário é explicado por áreas de instabilidade vindas do interior paulista, que causam chuvas de até moderada intensidade no final da madrugada e início da manhã de quarta-feira (29). Há potencial para rajadas de vento, áreas de alagamento intransitáveis e extravasamento de rios e córregos.

A CGE alerta para medidas que podem amenizar os efeitos dos alagamentos, como evitar ruas alagadas, ficar em lugar seguro, manter-se longe da rede elétrica e não parar debaixo de árvores.

No caso de dúvida sobre vias bloqueadas, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) pode ser acionada, pelo número 156.

A tendência para esta quarta (29) é de tempo instável com chuvas intermitentes ao longo dia. As precipitações podem ter maior intensidade entre o final da manhã e o período da tarde. As temperaturas variam entre mínima de 16°C e a máxima vai aos 22°C, informou a CGE.