SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio de Janeiro informou na madrugada desta quarta-feira (29) que todas as vias da cidade estão liberadas para o trânsito, após um dia de caos provocado pela operação policial nos complexos da Penha e do Alemão, que deixou 64 mortos ?60 deles apontados como suspeitos e quatro policiais.

A última via a ser liberada foi a autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, no sentido Jacarepaguá, às 2h45.

Segundo a Rio Ônibus, durante o dia ao menos 120 linhas tiveram os itinerários desviados, por medida de segurança. Além disso, ao menos 71 ônibus foram utilizados como barricadas.

Os corredores Transbrasil e Transcarioca do BRT, além dos serviços de conexão do BRT, também foram impactados pelas ocorrências.

Estações de metrô, trem, BRT e barcas ficaram lotadas durante toda a tarde, e filas se formaram também nos terminais rodoviários.

O município voltou para o estágio 1, segundo o prefeito Eduardo Paes (PSD), quando não há ocorrências que provoquem alterações significativas na cidade. Na terça, o município ficou no estágio 2, quando há risco de ocorrências de alto impacto.

"Todos os modais de transporte da cidade operando normalmente até o momento. Demais serviços púbicos também funcionarão normalmente no dia de hoje", disse.

Às 22h41 de terça (28), o Centro de Operações informou que o BRT estava em operação de normalização dos intervalos. Metro, VLT, Supervia e barcas tinham as operações sem alterações.

A Rodoviária Novo Rio também funciona normalmente e a orientação da concessionária que administra o terminal é que, em casos de dúvidas, as pessoas com viagens rodoviárias marcadas façam contato direto com as empresas de ônibus.