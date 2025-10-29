SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A previsão para esta quarta-feira (29) indica pancadas de chuva em praticamente todo o estado de São Paulo. Na capital, a temperatura máxima não deve ultrapassar os 25°C, mantendo um clima ameno. No início da manhã, toda a cidade entrou em estado de atenção devido às pancadas.

Segundo a Climatempo, o dia deve começar ensolarado, mas, a partir do fim da manhã e durante a tarde, haverá aumento de nuvens e ocorrência de pancadas de chuva. À noite, a chuva deve se intensificar. A temperatura máxima prevista é de 25°C, entre 14h e 15h, enquanto a mínima deve ser de 17°C à noite.

Já o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo apresenta previsão semelhante, mas com uma pequena variação, máxima de 22°C e mínima de 16°C. O órgão municipal também prevê chuva a partir do fim da manhã, e que deve se estender até a noite.

Diante disso, o Inmet emitiu um alerta amarelo, que indica perigo potencial em quase todo o estado até a manhã desta quarta. Apenas o norte do estado não deve ser atingido.

A previsão aponta para chuva entre 20 mm e 30 mm por hora ou de 50 mm por dia e ventos que variam entre 40 km/h e 60 km/h. É baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Nesta terça (28), o Inmet registrou a máxima de 20,1°C às 14h e a mínima de 18,2°C de madrugada, no Mirante de Santana, na zona norte da capital, onde é feita a medição oficial da cidade.

Nas demais regiões do estado, o clima nesta quarta permanece com temperaturas mais elevadas e probabilidade de pancadas de chuva.

Na Baixada Santista, estão previstas temperaturas variando de 15°C a 34°C. No litoral norte, a mínima tende a ser de 16°C e a máxima, de 32°C. Já no Vale do Ribeira, a variação prevista é de 14°C a 35°C.

Em Campos do Jordão, na altitude da Serra da Mantiqueira, a mínima prevista é de 12°C e a máxima, de 25°C. Já no Vale do Paraíba, os termômetros podem variar de 12°C a 31°C. Em Campinas, a previsão é de 15°C a 29°C e, enquanto em Sorocaba o clima deve ficar entre 16°C e 26°C.

No oeste e norte do estado, as temperaturas devem cair. Em Presidente Prudente, a mínima prevista é de 17°C e a máxima, de 26°C. Em Marília, a variação vai de 17°C a 28°C.

Em Bauru, os termômetros devem anotar mínima de 17°C e máxima de 30°C; em Araraquara, de 17°C a 29°C; em Araçatuba, de 18°C a 30°C; em São José do Rio Preto, de 18°C a 29°C; em Franca, de 19°C a 31°C; em Barretos, de 20°C a 31°C; e em Ribeirão Preto, de 19°C a 29°C.