SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ação policial mais letal no Rio provoca caos e troca de acusações entre governo estadual e federal, Netanyahu rompe trégua em Gaza e outras notícias para começar essa quarta-feira (29).

COMBATE AO NARCOTRÁFICO

Castro comandou 3 das 4 operações policiais mais letais do RJ desde 2007. Ação desta terça (28) , que deixou mais de 60 mortos, lidera o ranking no estado.

GUERRA COMERCIAL

Em meio a negociações, EUA se reúnem com empresas americanas atingidas por tarifas contra o Brasil. USTR (Escritório do Representante de Comércio dos EUA) determinou que companhias sejam ouvidas. Objetivo é levantar demandas das corporações americanas para incluir pedidos nas negociações com o Brasil.

ECONOMIA

Bolsa fecha em 147 mil pontos pela primeira vez e renova recorde pela 17ª vez no ano. Mercado se posicionou à espera da decisão de juros do Fed e de negociações entre EUA e China. Dólar recuou 0,17% e encerrou o dia cotado a R$ 5,360.

JULGAMENTO DE BOLSONARO

Defesa de Bolsonaro foca redução improvável de penas e sinaliza novo recurso no STF. Embargos de declaração devem ser julgados a partir do dia 7 de novembro sem a participação de Fux. Especialistas consideram remota a possibilidade de mudanças nas penas ou reversão da condenação.

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Após acusar Hamas de violar acordo, Netanyahu rompe trégua e ordena 'ataques poderosos' contra Gaza. Testemunhas relatam bombardeios, e autoridades falam em 30 mortos; grupo terrorista nega ter atacado forças de Israel. Premiê já havia acusado facção de descumprir termos de cessar-fogo por não devolver corpos de todos os reféns.

PORTUGAL

Assembleia de Portugal aprova lei que aumenta tempo para brasileiros obterem cidadania. Prazo mínimo de residência legal para reivindicar documento português passa de 5 para 7 anos no caso de brasileiros e demais lusófonos. Norma, que ainda precisa de sanção presidencial, soma-se a pacote anti-imigração aprovado antes pelo Parlamento.

BEBIDAS ADULTERADAS

Câmara aprova projeto que torna falsificação de bebidas crime hediondo. Votação ocorre em resposta aos casos de contaminação por metanol no país. Texto segue para o Senado, onde também precisa ser aprovado para entrar em vigor.

ECONOMIA

Relator resgata jabutis na conta de luz e beneficia grupos de Suarez e irmãos Batista. OUTRO LADO: procurados, relator e empresas não comentaram; proposta adia abertura do mercado livre. Braga também propõe 4 GW de usinas a gás inflexíveis, financiamento via Fundo Social e risco com bancos federais.

AVIAÇÃO

Câmara aprova gratuidade de bagagem despachada e de mão, além de marcação de assento padrão. Gratuidade para mala carregada pelo próprio cliente vale apenas para voos domésticos. Apenas o partido Novo votou de forma contrária; texto segue para o Senado.

FEMÍNICIDIO

Brasileira é encontrada morta na Itália; companheiro confessa crime e é preso, diz imprensa. Douglas Pedroso teria indicado que corpo de Jessica Stapazzolo estava na casa em que moravam. Ele já havia sido condenado a usar tornozeleira e estava sem o aparelho; reportagem não localiza defesa.

INTERNET

Como é ficar de frente com Blogueirinha, que não tem medo de sacanear as estrelas. Bruno Matos criou personagem inspirada em Marília Gabriela. Sinceridade levou o ator às celebridades e gerou desafetos.

CULTURA

Lô Borges passa por uma traqueostomia e seu estado é grave, afirma hospital Fundador do Clube da Esquina está internado há dez dias. Cantor é atendido em unidade de saúde em Belo Horizonte.

TÊNIS

Ter pulado torneios está ajudando agora, afirma João Fonseca. Para brasileiro, cuidado com calendário lhe permitiu maior concentração na série recente de vitórias. Atleta afirma que desconforto nas costas não será problema na sequência do Masters 1000 de Paris.

ESPORTE

Robinho relata rotina na prisão e nega ter privilégios: 'Tudo igual aos outros'. Ex-jogador refuta ideia de que seja 'liderança' em presídio e diz seguir ordem dos guardas. Condenado por estupro na Itália, ele cumpre pena em Tremembé, no interior de São Paulo.