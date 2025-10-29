SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 62 anos foi preso em flagrante no domingo (26), em Bataguassu, interior do Mato Grosso do Sul, suspeito de matar um jovem de 22 anos por envenenamento. A prisão foi realizada pelo SIG (Setor de Investigações Gerais), da Polícia Civil.

Segundo a polícia, foram encontrados vestígios de um sanduíche contendo uma substância utilizada para o envenenamento. Nas imagens registradas pelos policiais durante a ação, é possível ver o alimento que teria sido usado no crime, um pão francês com fatias do que parece ser mortadela.

A vítima foi encontrada desacordada e chegou a ser socorrida, mas morreu em seguida. O suspeito foi encontrado logo após o envenenamento e confessou o crime, afirmando que usou uma substância tóxica no pão, de acordo com a polícia.

O homem, que possui deficiência física grave por conta de um AVC (acidente vascular cerebral), foi preso por homicídio qualificado. De acordo com a investigação, ele afirmou que praticou o envenenamento por ter sofrido ameaças, invasões e furtos da vítima, que seria usuária de drogas.