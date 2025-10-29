SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um suspeito, ainda não identificado, morreu na madrugada desta quarta-feira (29) em uma tentativa de roubo a policiais militares, na rodovia Presidente Dutra, na altura do Parque Novo Mundo, zona norte de São Paulo.

Dois policiais de folga estavam em um ponto de ônibus, no km 228 da rodovia, quando foram abordados por cinco criminosos que anunciaram um assalto.

Os PMs reagiram, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), e houve troca de tiro. Um dos criminosos foi atingido e morreu no local.

Os outros quatro suspeitos conseguiram fugir. Com o suspeito morto, foi apreendida uma arma falsa.

O caso foi registrado no DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa) como resistência e morte decorrente de intervenção policial.