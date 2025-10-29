(UOL/FOLHAPRESS) - Um taxista de 57 anos foi baleado na cabeça na noite desta terça-feira (28) (28) ao entrar em uma farmácia na Avenida Morumbi, na Zona Oeste de São Paulo. Ele chego a ser socorrido, mas morreu no hospital.

Homem foi confundido com segurança. Segundo depoimentos de testemunhas, a vítima entrou no local como cliente, mas os criminosos acharam que ele era um segurança, por estar vestido com roupas pretas, e o alvejaram.

A Polícia Militar chegou levar a vítima para o Hospital Campo Limpo, mas o homem não resistiu. O caso é investigado pela 89° Delegacia de Polícia Civil, mas, até o momento, nenhum autor foi identificado.

Quatro criminosos invadiram o estabelecimento. No roubo, os assaltantes levaram cosméticos, medicamentos e dinheiro.