SÃO PAULO, SP E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro, voltou a defender na manhã desta quarta-feira (29) a Operação Contenção, realizada ao longo de terça (28). Ele afirmou que somente os quatro policiais mortos em confrontos são considerados vítimas.

"De vítima, ontem, lá, só tivemos os policiais", disse Castro em entrevista coletiva. Ele afirmou que a operação foi "um duro golpe" na criminalidade.

Ele afirmou que ontem foi um dia histórico para o Rio de Janeiro.

"A maior operação da história das polícias. Muitos ensinamentos foram tirados. Ontem, pode ter sido o início de um grande processo no Brasil. Temos convicção que temos condições de vencer batalhas. Mas sozinhos não temos condições de vencer essa guerra. Guerra contra um poder bélico e financeiro", falou.

O governador disse que esteve em contato com membros do governo federal e espera contato para definição de ideias e de quem irá ao Rio de Janeiro.

Ele afirmou que nem ele ou secretários vai ficar respondendo a ministros ou outras autoridades que queiram trasformar o momento em batalha política.

"Quem quiser somar com o Rio de Janeiro nesse momento no combate a criminalidade é bem-vindo. Os outros, que querem fazer politicagem, nosso recado é: suma. Ou soma ou suma. Não entraremos nessa armadilha de ficar querendo polarizar ou politizar uma das maiores ações que já houve", declarou.

O governador também afirmou que o trabalho de perícia e fiscalização da operação estará aberto às autoridades.

Castro disse que se reuniu com governadores, incluindo o de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o de Goiás, Ronaldo Caiado (União), e ficou feliz ao entender que todos perceberam a importância da operação, e que recebeu apoio.

Ele declarou esperar do governo federal um foco no Rio de Janeiro, de integração e trabalho conjunto.

OPERAÇÃO

Moradores do Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, levaram na madrugada desta quarta-feira (29) ao menos 70 corpos para a praça São Lucas, na comunidade.

Eles foram localizados na mata entre os complexos do Alemão e da Penha, onde foi realizada a operação mais letal da história do estado, nesta terça (28).

Ao menos 64 corpos foram retirados da mata até as 10h. O presidente da associação de moradores local, Eriberto Leão, disse que durante a madrugada levou outros 6 corpos em uma kombi até o Hospital Getúlio Vargas.

Se somados esses mortos encontrados pelos moradores com os 64 anunciados pelo governo na terça-feria, a operação terá resultado em mais de uma centena de corpos.

A operação da polícia tinha como objetivo prender membros do Comando Vermelho nos complexos do Alemão e da Penha, e somava até essa terça (28) 64 mortes, sendo quatro policiais.

A ação e a resposta do Comando Vermelho ?que usou armamento pesado e ordenou o fechamento de vias? deixou diversas regiões da segunda maior cidade do país com um cenário de guerra, com caos nas ruas, tiroteios e veículos queimados .

Suspeitos de integrarem o Comando Vermelho chegaram a usar drones para lançar bombas contra as equipes policiais e a população da Penha, para atrasar o avanço das forças de segurança durante a manhã desta terça.

A megaoperação policial tinha como objetivo cumprir 69 mandados de prisão de membros do Comando Vermelho em 180 endereços. O governo estadual disse que 81 pessoas foram presas na ação, mas não divulgou quantos mandados foram cumpridos. Além disso, os agentes apreenderam mais de 100 fuzis que eram usados pela facção.