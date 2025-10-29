RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um dia após o Rio de Janeiro presenciar cenário de guerra na megaoperação contra o Comando Vermelho, com caos em ruas, tiroteios e veículos queimados, universidades e parte das escolas suspenderam atividades presenciais.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, escolas dos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte, estão com aulas presenciais suspensas nesta quarta-feira (29). Os dois locais somam 49 instituições, disse a pasta.

Ainda de acordo com a secretaria, as demais escolas da rede municipal funcionam regularmente nesta quarta.

A megaoperação policial que ocorreu nos complexos do Alemão e da Penha na terça (28) é considerada a mais letal da história do Rio.

Moradores do Complexo da Penha levaram na madrugada ao menos 70 corpos para a praça São Lucas, na comunidade.

A reitoria da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) informou que as aulas e atividades administrativas presenciais, exceto as consideradas essenciais, permanecerão suspensas durante todo o dia desta quarta nos campi localizados no Rio e em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

"A UFRJ mantém-se vigilante e acompanhando atentamente a evolução da situação de segurança pública", acrescentou.

A reitoria da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) disse que as atividades acadêmicas e presenciais permanecerão suspensas nesta quarta nos campi do Rio e da região metropolitana, com exceção de atividades consideradas essenciais.

"A decisão fundamenta-se no comprometimento com condições de mobilidade urbana em segurança, pensando no impacto do deslocamento da comunidade universitária e a regularidade dos serviços essenciais, bem como na necessidade de preservar a integridade de estudantes, servidores e colaboradores", afirmou a Uerj.

A UFF (Universidade Federal Fluminense), por sua vez, anunciou a suspensão das atividades acadêmicas e administrativas presenciais em Niterói, na região metropolitana, nesta quarta.

"A decisão considera os possíveis impactos na segurança pública, nas condições de deslocamento e no funcionamento dos transportes, que afetam parte significativa da comunidade universitária que reside na capital fluminense", acrescentou.

A PUC-Rio (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro) disse que as aulas presenciais desta quarta foram transferidas para a modalidade remota.

"Os docentes foram orientados a disponibilizar a gravação das aulas na plataforma Moodle, de forma a permitir o acesso para aqueles que estiverem impossibilitados de participar de forma síncrona", disse.

"As atividades administrativas presenciais também estarão suspensas. Recomendamos que cada departamento/unidade se organize para atender as demandas de forma remota", acrescentou.

Outras instituições também mantiveram a suspensão de atividades presenciais nesta quarta. É o caso do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

"A Superintendência do Iphan no Rio de Janeiro informa que, temporariamente, permanece com atendimento presencial suspenso. Durante este período, as atividades de fiscalização estarão interrompidas e o trabalho das equipes será realizado em regime de home office", disse o órgão em nota.