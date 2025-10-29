SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) divulgou nesta quarta-feira (29) o gabarito da primeira fase do vestibular. No último domingo (26), a instituição aplicou a prova para mais de 57,7 mil candidatos, em 37 cidades do país.

Para conferir o gabarito oficial da primeira fase, o candidato deve acessar o site da Comvest (https://www.comvest.unicamp.br/ingresso-2026/vestibular-2026/provas-e-gabaritos-vestibular-2026/) (Comissão Permanente para os Vestibulares), responsável pela organização do exame. Na página, o participante deve selecionar a prova realizada ?das séries Q e X; R e Y; S e Z; T e W.

A lista de aprovados para a segunda fase do vestibular será divulgada no dia 24 de novembro.

A prova da segunda fase será aplicada nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. As provas de habilidades específicas para os cursos de arquitetura e urbanismo, artes cênicas, artes visuais e dança serão realizadas entre os dias 3 e 5 de dezembro.

Ao todo, a prova da primeira fase foi composta por 72 questões de múltipla escolha. O nível de dificuldades da prova da primeira variou de acordo com a área de conhecimento, com questões que mesclaram atualidade e referências históricas.

Na área de ciências humanas, os candidatos tiveram uma questão sobre a estilista Zuzu Angel e sua resistência à ditadura militar por meio da moda.

Entre os temas abordados, apareceram o filme "Ainda estou aqui", estrelado por Fernanda Torres, e memes com a personagem Nazaré Tedesco, da novela "Senhora do Destino". A prova também incluiu a canção "Alvorada", de Cartola, uma das obras obrigatórias do vestibular.

CALENDÁRIO DO VESTIBULAR UNICAMP 2026

- Convocação para a 2ª fase: 24 de novembro

- Aplicação da 2ª fase: 30 de novembro e 1º de dezembro

- Aplicação da provas de habilidades específicas (exceto música): 3 a 5 de dezembro

- Divulgação final dos aprovados em 1ª chamada: 23 de janeiro de 2026

- Matrícula virtual da 1ª chamada: 26 e 27 de janeiro de 2026

