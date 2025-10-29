RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A manicure Beatriz Nolasco, moradora do complexo do Alemão, afirma que o corpo do sobrinho Yago Ravel Rodrigues, 19, foi encontrado sem a cabeça durante buscas pela mata após a megaoperação desta terça-feira (28).
Segundo a contagem oficial, 119 pessoas morreram na ação.
Beatriz, que foi até a área de matar encontrar o sobrinho, diz que a morte de Yago é responsabilidade dos policiais. A PM foi procurada, mas ainda não respondeu.
Segundo ela, o sobrinho trabalhava como mototaxista na região e não teria antecedentes criminais.
Beatriz mostrou à reportagem um vídeo do momento em que a cabeça de Yago é recolhida.
"A cabeça estava pendurada em uma árvore. Foi um morador que pegou a cabeça dele e colocou no saco. Fazer operação é ok, mas o que aconteceu foi uma chacina."
A manicure estava nesta quarta-feira (29) na porta do Detran, no centro do Rio, onde é realizado cadastro de familiares antes do reconhecimento dos corpos.
Há mais de cem pessoas no local, a maioria mulheres -companheiras, mães e irmãs.
Entidades de direitos humanos e órgãos como a Defensoria Pública estão no local para fazer acompanhamento jurídico dos casos.
O Ministério Público enviou técnicos para uma perícia independente nos corpos. A perícia oficial é feita pela Polícia Civil. No IML a expectativa é de que nem todos os corpos sejam reconhecidos hoje.