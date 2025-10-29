BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A PGR (Procuradoria-Geral da República) disse ao STF (Supremo Tribunal Federal) que espera uma resposta do governo do Rio de Janeiro sobre a Operação Contenção, que resultou na morte de 119 pessoas, para avaliar eventuais irregularidades na atuação das polícias.

O CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) enviou ainda na terça-feira (28) ao governador Cláudio Castro (PL) uma lista com 11 perguntas sobre a operação policial. O objetivo é verificar se as autoridades do Rio seguiram as regras definidas pelo Supremo no julgamento da ADPF das Favelas, em abril.

O estado do Rio terá de responder, até sexta-feira (31), se preservou o local da operação para realização de perícia; se foram utilizadas câmeras corporais pelos agentes de segurança pública; se houve presença de ambulância durante a operação; e se a política técnico-científica foi a responsável pela remoção dos cadáveres.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou ao Supremo que vai avaliar a necessidade de ações adicionais junto ao tribunal para verificar a regularidade da operação.

"Decerto que medidas complementares poderão ser cogitadas a partir da compreensão mais precisa dos fatos que as informações haverão de propiciar", disse.