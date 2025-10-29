SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um bacalhau de água doce atingiu um recorde ao percorrer cerca de 900 km pelo Rio Murray, na Austrália.

Batizado como Arnie, em homenagem à campeã olímpica australiana Ariarne Titmus, o peixe atravessou aproximadamente 900 km pelo sistema fluvial Murray-Darling. Essa é a maior distância já registrada para sua espécie. Agora, Arnie é conhecido como o "bacalhau viajante".

O bacalhau-de-Murray, da espécie Maccullochella peelii, foi marcado em 2016 pelo Instituto Arthur Rylah. Durante um estudo, cerca de 70 filhotes receberam etiquetas de áudio, uma espécie de microchip que permite rastrear seus movimentos por meio de estações de escuta ao longo do rio.

Enquanto a maioria dos bacalhaus permaneceu próxima ao habitat de criação mesmo na fase adulta, Arnie decidiu explorar seus limites. Sua grande jornada foi facilitada por uma inundação, que removeu barreiras naturais e humanas, permitindo que ele se deslocasse livremente.

Durante a enchente, Arnie nadou 760 km rio acima em menos de dois meses e depois retornou 100 km, totalizando cerca de 900 km. Como espécie-chave nos ecossistemas aquáticos australianos, essa migração foi crucial para a dispersão genética, reprodução e recolonização de áreas.

"Para esta espécie, é o período mais longo que já vimos", disse o Dr. Zeb Tonkin, ecologista de água doce do instituto.

Segundo os especialistas, os bacalhaus murray podem viver até 50 anos, atingir 1,8 m de comprimento e pesar mais de 83 kg. Nos rios australianos, é considerado um predador de topo. Além de ajudar no equilíbrio ecológico, ainda é considerado patrimônio natural em muitas regiões do país.