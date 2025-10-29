SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Anvisa determinou na terça-feira (28) a apreensão de dois lotes falsificados do medicamento Rybelsus, à base de semaglutida, e de nove anabolizantes.

A agência divulgou que os lotes N088499 e P08A472 de Rybelsus foram recolhidos. A comercialização, a distribuição e o uso dos lotes foram proibidos. O medicamento é indicado para controlar os níveis de glicose no sangue em adultos com diabetes tipo 2.

A ação se deu após a fabricante Novo Nordisk afirmar que identificou unidades dos lotes falsos à venda no mercado. As unidades apresentavam características diferentes daquelas do produto fabricado pela empresa, como:

- Erro na escrita do local de fabricação

- Logotipo da empresa diferente

- Diferença no layout (organização dos elementos visuais)

- Campo de dados variáveis, marca d'água e material da bula desiguais

A Novo Nordisk disse que tem acompanhado e comunicado a Anvisa sobre os casos de falsificação desde abril de 2025. A empresa diz que "o conteúdo das embalagens dos produtos foi modificado com informações falsas do lote M088499, que não pertence à nossa produção".

A farmacêutica orienta a não utilizar qualquer produto suspeito e diz que aciona judicialmente entidades que vendem medicamentos falsificados, além de colaborar com a Anvisa.

ANABOLIZANTES

Nove anabolizantes também foram tirados de circulação, todos em situação irregular e produzidos por empresa não identificada, segundo a Anvisa. Eles foram proibidos de serem comercializados, distribuídos, produzidos, importados, divulgados e usados.

Confira a lista:

- Testolone (todos os lotes)

- Trenabol (todos os lotes)

- Anabol (todos os lotes)

- Anavar (todos os lotes)

- Decabolin (todos os lotes)

- Primobolan (todos os lotes)

- Lipodrene (todos os lotes)

- Tribulus com Tadala (todos os lotes)

- SLU-PP-332 (todos os lotes)

De acordo com a Anvisa, a medida foi tomada porque ficou comprovado que os produtos não possuem registro e são fabricados por empresas desconhecidas.