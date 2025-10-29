SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O uso do substantivo coletivo pode ser curioso em muitos casos, mas também simples em outros, como no caso da girafa.

O COLETIVO DE GIRAFA

De modo geral, o substantivo coletivo é uma palavra que, mesmo no singular, designa um conjunto, grupo ou coleção de seres ou coisas da mesma categoria.

As girafas são grandes animais terrestres que vivem em grupos. Por isso, na Língua Portuguesa, o coletivo adequado é genérico: "manada".

A palavra manada tem origem no latim manãta, que significa "conjunto de animais conduzidos por alguém".

Esse termo também se aplica a outros animais de grande porte que vivem juntos, como bois, elefantes, zebras e búfalos.

Exemplo em uma frase: "A manada de girafas alimenta-se de plantas".

Além disso, há dois termos pouco usuais, mas que também são aceitos: "torre" e "jornada". A inspiração vem do inglês:

Tower of giraffes (torre de girafas): termo literário que tem relação com a altura das girafas. De modo geral, é usado para identificar quando estão paradas: "A torre de girafas está se alimentando."

Journey of giraffes (jornada de girafas): uma versão que indica quando as girafas estão em movimento: "A jornada de girafas está buscando um local para dormir."

OUTROS SUBSTANTIVOS COLETIVOS GENÉRICOS

Além de manada, existem diversos substantivos coletivos genéricos, usados em diferentes contextos:

Grupo - o mais abrangente, podendo indicar pessoas, animais, objetos, entre outros. Exemplo: um grupo de amigos; um grupo de estrelas.

Bando - normalmente usado para aves, animais ou pessoas. Exemplo: um bando de pássaros; um bando de ladrões.

Multidão - refere-se a um grande número de pessoas, geralmente em situações específicas. Exemplo: uma multidão de fiéis; uma multidão de fãs.

Rebanho - aplicado a animais criados juntos. Exemplo: um rebanho de ovelhas; um rebanho de cabras.

Conjunto - termo técnico e genérico, usado para pessoas, objetos ou ideias. Exemplo: um conjunto de leis; um conjunto de notas musicais.