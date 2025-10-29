O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) manifestou preocupação com os resultados da Operação Contenção , deflagrada nesta terça-feira (28) pelas polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro nos complexo do Alemão e da Penha.

Em nota, o ministério afirmou que o enfrentamento ao crime organizado deve ser conduzido com base em inteligência, planejamento estratégico e, sobretudo, na preservação da vida.

A segurança pública deve proteger todas as pessoas, com atenção àquelas em situações de maior vulnerabilidade. O Estado deve agir com firmeza e responsabilidade, sempre orientado pelos direitos humanos e pela Constituição, defendeu a pasta.

Operação Contenção

A Operação Contenção contou com efetivo de 2,5 mil policiais e deixou 119 mortos, sendo 115 civis e quatro policiais, de acordo com o último balanço.

O governo do estado considerou a operação um sucesso e afirmou que as pessoas mortas reagiram com violência à operação. No total, foram feitas 113 prisões.

A operação já é considera a mais letal da história, superando em número de violações o Massacre do Carandiru, ocorrido em 1992, em São Paulo.

Hoje pela manhã (29), ativistas que acompanharam a retirada de mais de 60 corpos de uma área de mata no Complexo do Penha classificaram a ação policial como um massacre.

Tags:

MDHC | Operação Contenção | Violência no Ri