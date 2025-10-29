SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O taxista Marcelo Silveira, 57, morreu durante um assalto a uma farmácia na avenida Morumbi, na zona oeste de São Paulo, na noite de terça-feira (28). Ele foi baleado na cabeça.

Criminosos armados invadiram a unidade da Drogaria São Paulo por volta das 21h30. Eles juntavam produtos quando Silveira entrou na loja.

Quatro bandidos participaram do crime, segundo relatos de testemunhas. Três deles invadiram a drogaria atrás de medicamentos que estavam na geladeira, enquanto um quarto homem permaneceu recolhendo objetos que estavam expostos nas preteleiras. Eles usavam capacetes de motociclistas na cabeça e vestiam casacos pretos.

Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento registraram o assalto e ação contra o taxista.

Após anunciar o assalto, o grupo roubou 20 caixas do medicamento Wegovy, usado para tratamento da obesidade e sobrepeso, diversos cosméticos e uma quantia em dinheiro que estava fora do cofre e não foi especificada em boletim de ocorrência.

Foi nesse instante que Silveira entrou na loja sem saber o que acontecia. O taxista então foi rendido por um dos criminosos e empurrado em direção aos fundos da drogaria. Na sequência houve o disparo.

Os quatro homens fugiram com os itens roubados. Quando os policiais militares chegaram, Silveira estava caído no chão e inconsciente. Uma equipe do Corpo de Bombeiros o levou até o Hospital do Campo Limpo, onde ele morreu.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), "o policiamento foi intensificado na região para garantir a segurança da população e coibir novos crimes".

"As forças policiais estão empenhadas no combate a roubos e furtos a farmácias e, até setembro de 2025, aproximadamente 60 adultos foram presos e oito adolescentes apreendidos pelas práticas de crimes desta natureza", acrescenta.