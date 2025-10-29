Diretora aponta que os policiais ontem na Penha e no Alemão não tinham controle do ambiente e nem cumpriram com dever de proteção da vida e do patrimônio.

É preciso dizer que essa operação não é um sucesso. É desastrosa. Qualquer pessoa sabe que assassinato e sucesso não entram na mesma frase. Assassinato de centena de pessoas. Nós recebemos notícias de milhares de pessoas traumatizadas e que estão sofrendo.

Assim, Werneck considera que a operação foi um retumbante fracasso para o Estado e para a sociedade. Não apenas para o governador [Cláudio Castro] e para os seus assessores da área de segurança. O fracasso é para todas e todos nós, infelizmente.

A fala da diretora da Anistia Internacional contrasta com a avaliação do governador Castro. Segundo ele, a operação foi positiva. "Mostramos ontem um duro golpe na criminalidade e que temos condições de vencer batalhas, disse pela manhã em entrevista coletiva à imprensa.

Para Jurema Werneck, a fala do governador do Rio de Janeiro estimula toda ação fora da lei, e tanto ele quanto a equipe estadual de segurança pública sabe que a operação foi ilegal. Um desrespeito ao direito internacional, aos diretos humanos, à Constituição e toda legislação brasileira.

A Anistia Internacional, em conjunto com outras entidades civis e instituições, está colhendo relatos sobre a operação. De acordo com Werneck, o que tem sido informado revela descalabros. Ela espera que o governador apresente as provas da correição da operação, do suposto planejamento da ação.

A Anistia Internacional promete prestar auxílio às pessoas afetadas pela operação e atuar para que haja reparação judicial e responsabilização das autoridades. A gente só espera que as instituições brasileiras cumpram o seu dever. O mundo inteiro está vendo.

Anistia Internacional | Jurema Werneck | Operação Contençã