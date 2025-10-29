SÃO PAULO, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), anunciou nesta quarta-feira (29) ter chegado a um acordo com o Governo Federal para instalar um escritório emergencial de enfrentamento ao crime organizado em território fluminense.

A medida, segundo ele, foi acertada após reunião entre representantes do governo estadual com o Ministério da Justiça.

O escritório será comandado pelo secretário de Segurança Pública do Rio, Victor Santos, e pelo secretário nacional da pasta homônima, Mário Luiz Sarrubbo -ex-procurador-geral de Justiça de São Paulo.

O anúncio da criação do escritório vem um dia após troca de acusações entre o governo Castro e o ministro da Justiça Ricardo Lewandowski, que, na terça-feira, chegou a dizer ao titular do Palácio das Laranjeiras para que se responsabilizasse ou "jogasse a toalha"

O governador declarou que a ideia a partir de agora é que ações de combate ao crime organizado no estado aconteçam de forma integrada com o Governo Federal.