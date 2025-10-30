SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A previsão dos institutos de meteorologia indica que esta quinta-feira (30) deve ser mais um dia com tempo fechado, chuva e temperaturas amenas na região metropolitana de São Paulo.

Devido a esse cenário, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta laranja, de perigo, para tempestade que vai da Grande São Paulo até o Rio de Janeiro, com volume de chuva entre 30 mm e 60 mm por hora ou entre 50 mm e 100 mm por dia, com ventos intensos (60 a 100 km/h) e queda de granizo.

Assim como nesta quarta (29), o maior volume de chuva deve ocorrer ainda no início da manhã.

Para o restante do estado, o alerta é amarelo, de perigo potencial, com chuva prevista entre 20 mm e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h.

Com isso, o instituto informa que há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos nos locais em que a precipitação ficar mais acumulada.

Em relação à temperatura, a previsão do Inmet é de mínima de 15°C, que deve ocorrer no fim da noite, e máxima de 22°C, durante a tarde.

Nesta quarta, o clima foi parecido, mas a máxima subiu até 27,1°C às 13h, enquanto a mínima foi de 18°C de manhã no Mirante de Santana, na zona norte da capital, onde é feita a medição oficial da cidade.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo e a Climatempo também informam que o dia deve ficar nublado com períodos de melhoria, mas com chance de chuvisco a qualquer momento. Os institutos destacam, porém, que os termômetros devem variar de 15°C a 19°C.

Nas demais regiões do estado, o clima nesta quarta permanece com temperaturas mais elevadas e probabilidade de pancadas de chuva.

Na Baixada Santista, estão previstas temperaturas variando de 15°C a 21°C. No litoral norte, a mínima tende a ser de 13°C e a máxima, de 22°C. Já no Vale do Ribeira, a variação prevista é de 16°C a 21°C.

Em Campos do Jordão, na altitude da Serra da Mantiqueira, a mínima prevista é de 11°C e a máxima, de 17°C. Já no Vale do Paraíba, os termômetros podem variar de 12°C a 18°C. Em Campinas, a previsão é de 14°C a 20°C e, enquanto em Sorocaba o clima deve ficar entre 14°C e 19°C.

No oeste e norte do estado, as temperaturas devem cair. Em Presidente Prudente, a mínima prevista é de 18°C e a máxima, de 25°C. Em Marília, a variação vai de 16°C a 25°C.

Em Bauru, os termômetros devem anotar mínima de 16°C e máxima de 24°C; em Araraquara, de 16°C a 26°C; em Araçatuba, de 18°C a 26°C; em São José do Rio Preto, de 17°C a 26°C.