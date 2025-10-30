SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em nota divulgada nesta quarta-feira (29) sobre a megaoperação policial nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) disse que as autoridades devem trabalhar por justiça, reconciliação e superação da violência.

"Pedimos a Cristo, príncipe da paz, que fortaleça o povo do Rio de Janeiro e inspire as autoridades", diz trecho da nota. "Que Maria, rainha da paz, interceda por todos e nos ajude a construir uma sociedade mais fraterna e segura".

Os bispos manifestam solidariedade ao cardeal dom Orani Tempesta, da arquidiocese do Rio. "Reafirmamos que a vida e a dignidade humana são dons sagrados de Deus, e que a paz deve ser sempre buscada e promovida por todos".

Segundo a CNBB, a decisão de divulgar a nota foi tomada diante dos episódios de violência que abalaram o Rio e "causaram dor e insegurança à população".

Os bispos definiram como grave a ação que provocou 121 mortes, entre elas as de quatro policiais, e disseram que o episódio feriu "profundamente o coração do povo carioca".

"Unimo-nos em oração às comunidades atingidas e a todos os que sofrem as consequências desse triste acontecimento", diz o comunicado.

"A violência e o medo têm ferido o coração da nossa cidade e tirado a paz de muitos lares", afirmou dom Orani, em nota divulgada na terça (28). "Não posso deixar de expressar minha dor por tanto sofrimento e reafirmar que a vida e a dignidade humana são valores absolutos. A vida humana é dom sagrado de Deus e deve ser sempre defendida e preservada".

O cardeal pediu a união de forças para a construção de uma sociedade pacífica, pelo respeito e pela proteção da vida.

Ele defendeu a dignidade de todos, "especialmente dos mais pobres e vulneráveis".

"O Rio de Janeiro nasceu com vocação para a alegria e a acolhida. Que, com fé e perseverança, possamos devolver a nossa cidade o brilho da paz e a força da fraternidade?.