SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após anunciar, nesta quarta-feira (29), uma parceria com o governo do Rio de Janeiro para a instalação de um escritório emergencial de enfrentamento ao crime organizado em território fluminense, o governo federal publicou nas redes sociais um vídeo em que critica a Operação Contenção, realizada nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da cidade, e defende a PEC da Segurança.

A ação contra o Comando Vermelho, na terça-feira (28), com 121 mortes, foi a mais letal do país envolvendo policiais, segundo a diretora-executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno. Entre os 121 mortos há quatro policiais.

No vídeo, chamado "Explicando a operação policial no Rio de Janeiro com? inteligência", o governo Lula afirma que o crime organizado é um dos maiores problemas do Brasil e "destrói famílias, oprime moradores e espalha drogas e violências nas cidades".

Em tom didático, o governo dá razão às pessoas que sentem medo do crime organizado, mas afirma que matar criminosos não é a solução.

Um dos argumentos usados na campanha para criticar a operação do governo do Rio é o risco que ações como essa levam a famílias, crianças e aos próprios policiais.

"Matar 120 pessoas não adianta nada. Mesmo se forem todos bandidos, amanhã tem outros 120 fazendo o trabalho", diz o texto da divulgação.

Em seguida, o vídeo assume um tom mais irônico e afirma que para atacar o crime é preciso mirar na cabeça, "mas não de pessoas".

Defende que é preciso atacar o cérebro e o coração de grupos criminosos e, em seguida, cita como exemplo operação realizada em agosto pelo Ministério Público, com participação da Receita Federal, contra o PCC (Primeiro Comando da Capital) no setor de combustíveis e do mercado financeiro.

"Combate ao crime, para funcionar, precisa de mais inteligência e menos sangue", diz o vídeo.

A campanha nas redes sociais defende a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Segurança, elaborada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, com o objetivo de reforçar a atuação do governo federal na área, estabelecendo diretrizes a serem seguidas por órgãos de segurança de todo o país.

Segundo o governo, a proposta prevê a integração entre as polícias para combater o crime.

"Se o crime é organizado, a resposta também tem que ser", defende o vídeo, dizendo que as polícias do Brasil inteiro precisam atuar em conjunto.

Publicado no perfil oficial do governo federal, o vídeo foi compartilhado pela ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

O anúncio da criação do escritório emergencial no Rio ocorreu um dia após troca de acusações entre o governo de Cláudio Castro (PL) e o ministro Lewandowski, que, na terça, chegou a dizer ao titular do Palácio das Laranjeiras para que se responsabilizasse ou "jogasse a toalha".