SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Documento que embasou operação no Rio cita tortura e controle do CV, governos Castro e Lula montam gabinete anticrime, Trump e Xi acertam trégua e outras notícias para começar esta quinta-feira (30).

RIO DE JANEIRO

Decisão que embasou Operação Contenção cita rotina de tortura e controle armado no Complexo da Penha. Juiz decretou prisão de mais de 60 suspeitos ligados ao Comando Vermelho, incluindo Doca, Gardenal e Grandão.

- Polícia deslocou confronto para área de mata e criou 'muro' durante ação

- Operação ultrapassa Carandiru e se torna a mais letal do país

- Parentes de mortos enfrentam peregrinação e reclamam da falta de socorro

RIO DE JANEIRO

Após troca de acusações, governos Castro e Lula anunciam escritório conjunto de combate ao crime. Proposta foi divulgada em entrevista coletiva nesta quarta-feira (29) com governador e Lewandowski. Departamento será chefiado por secretário de Segurança Pública do RJ e pelo secretário nacional da mesma pasta, Mário Sarrubbo.

ESTADOS UNIDOS

BC dos EUA reduz juros em 0,25 ponto e põe em dúvida novo corte em dezembro. Fed corta taxa pela segunda vez no ano, agora entre 3,75% e 4%; dois diretores discordaram. Decisão desta quarta foi tomada sem informações atualizadas sobre desemprego devido ao shutdown.

GUERRA COMERCIAL

Trump reduz tarifas sobre a China e Xi aceita trégua na exigência sobre terras raras. Americano afirma que houve redução de 57% para 47% as tarifas impostas sobre itens chineses. Líderes se encontraram em Busan, na Coreia do Sul, para realizar o acordo comercial.

MUNDO

Furacão Melissa atinge Cuba após matar 48 pessoas no Caribe. Antes de chegar à ilha a 195 km/h, tempestade matou 40 no Haiti e deixou população jamaicana sem internet e luz. Autoridades cubanas declararam estado de alerta em seis províncias; há relatos de inundações e enxurradas.

MULHER

Governo vai investir R$ 13 milhões em lavanderias públicas para reduzir sobrecarga das mulheres. Primeira unidade foi inaugurada em maio de 2025, em Caruaru (PE), com investimento de R$ 471,8 mil. Modelo prevê compartilhamento de trabalho doméstico e oferta de atividades formativas e culturais.

CONGRESSO NACIONAL

Deputados retiram apoio à PEC da reforma administrativa e ameaçam bandeira de Hugo Motta. Proposta foi protocolada com mínimo de assinaturas, 171, após articulação de presidente da Câmara. Dez deputados pediram retirada do apoio, o que não derruba formalmente a PEC, mas sinaliza resistência.

SÃO PAULO

Vereadores aprovam aumento do IPTU em SP em votação definitiva. Projeto da gestão Nunes prevê aumento máximo de 10% para os endereços residenciais. Último reajuste na captal paulista ocorreu em 2021.

TÊNIS

Russo interrompe série de vitórias de João Fonseca. Karen Khachanov elimina brasileiro do Masters 1000 de Paris. Campeão na Basileia na última semana, carioca mostra desgaste físico, erra e se despede do torneio na França.

VIOLÊNCIA

Morre taxista baleado na cabeça em roubo a farmácia no Morumbi, na zona oeste de SP. Marcelo Silveira foi levado ao Hospital do Campo Limpo e não resistiu. Quatro criminosos levaram caixas de medicamentos, cosméticos e dinheiro.

TELEVISÃO

Globo faz dança das cadeiras e transforma a cara de seus principais telejornais. Roberto Kovalick assume Jornal Hoje e Tiago Scheuer, o Hora 1. César Tralli vai para Jornal Nacional e substitui William Bonner.

SAÚDE

AVC silencioso é 10 vezes mais comum do que os sintomáticos e pode causar demência progressiva. Perda de memória e comprometimento cognitivo podem ser sinais de pequenos. Neurologistas recomendam buscar atendimento imediato mesmo com sintomas leves.