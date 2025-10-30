SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e o 1° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) da Polícia Militar fazem operação contra membros do PCC (Primeiro Comando da Capital), em Campinas, interior de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (30).

Um dos criminosos alvo da operação entrou em confronto com as equipes, foi baleado e morreu. Um PM também foi atingido. Ele foi socorrido, passa bem, e está em observação, de acordo com a Promotoria.

A Operação OFF White visa cumprir nove mandados de prisão, além de outros 11 de busca e apreensão, contra empresários, traficantes de drogas e membros do PCC que atuam na lavagem de dinheiro do crime organizado.

Os mandados são cumpridos também em endereços em condomínios de alto padrão de Campinas.

De acordo com a investigação, foram realizadas diversas transações financeiras para ocultar ou dissimular o dinheiro do crime movimentado pelos envolvidos.

Os investigados vinham há anos formando reservas financeiras e patrimônio com o dinheiro do tráfico de drogas.

"E, para ocultar a origem ilícita desses valores, vinham utilizando diferentes estratégias e artifícios, incluindo a mescla dos valores decorrentes do tráfico de drogas com valores provenientes de atividades empresariais lícitas", afirmou a Promotoria.

Porém, o grupo teria entrado em desavenças durante as negociações, que se potencializaram pelas Operações Linha Vermelha e Pronta Resposta. O grupo, então, fez diversas transações imobiliárias e financeiras para dissipar o patrimônio e ocultar os verdadeiros beneficiários e a origem criminosa dos bens e valores.

Contudo, os esquemas de lavagem de dinheiro usados pelos investigados, foram identificados pelo Gaeco, que ingressou com diversas medidas judiciais.

Os mandados foram expedidos pela 4ª Vara Criminal de Campinas, que também determinou o sequestro e bloqueio de 12 imóveis de alto padrão e de valores existentes em instituições bancárias.

A investigação continua para a apuração de outros esquemas de lavagem de dinheiro e para a identificação de outros envolvidos com o grupo.