SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos EUA, Donald Trump, se declarou vitorioso, nesta quarta-feira (29), sobre a "guerra contra a farsa da mudança climática", ao citar o fundador da Microsoft, Bill Gates, que escreveu recentemente um artigo em que faz ponderações sobre as temperaturas do planeta.

"Eu (NÓS!) acabamos de vencer a Guerra contra a Farsa da Mudança Climática. Bill Gates finalmente admitiu que estava completamente ERRADO sobre o assunto. Foi preciso coragem para fazer isso, e por isso todos nós somos gratos. MAGA!!!", publicou o presidente em sua rede Truth Social, citando o movimento "Make America Great Again" (Faça a América Grande Novamente).

No artigo intitulado "Three tough truths about climate" (Três duras verdes sobre o clima), Gates diz que as mudanças climáticas não extinguirão a humanidade, que as temperaturas do planeta não são o melhor caminho para medir o progresso em relação ao clima e, ainda, completou a tríade apontando saúde e prosperidade como as melhores armas contra essa realidade ambiental.

Ainda no texto publicado nesta terça-feira (28) e endereçado aos participantes da COP30, a conferência sobre clima da ONU (Organização das Nações Unidas), Gates buscou conter o alarmismo que, segundo ele, muitas pessoas usam para descrever os efeitos do aumento das temperaturas. Em vez disso, ele pediu o redirecionamento dos esforços para melhorar a vida nos países em desenvolvimento.

"Embora as mudanças climáticas tenham consequências graves ?especialmente para as pessoas nos países mais pobres? elas não levarão à extinção da humanidade", escreveu. "As pessoas poderão viver e prosperar na maioria dos lugares da Terra no futuro próximo."

Na última década, Gates investiu grandes somas de sua fortuna pessoal promovendo políticas que reduzissem os gases de efeito estufa que estão aquecendo o planeta.

O bilionário investiu em empresas que trabalham com energia limpa e em iniciativas para ajudar comunidades pobres a se adaptarem à elevação do nível do mar, ao calor mais extremo, aos incêndios e à seca, além da intensificação de tempestades e inundações.

O memorando de Gates chega cerca de uma semana antes de líderes mundiais se reunirem em Belém, no Brasil, para a cúpula anual do clima das Nações Unidas, a COP30. Gates, que completou 70 anos recentemente e já participou do evento em anos anteriores, não comparecerá desta vez.

A COP30 acontece em Belém, de 10 a 21 de novembro, e o presidente Lula convidou, mais de uma vez, Trump para comparecer ?mas até agora o republicano não deu sinais de que irá nem de que mandará representantes.

Em julho deste ano, o Departamento de Energia dos Estados Unidos divulgou um relatório no qual afirma que as projeções futuras de aquecimento global são exageradas, enquanto benefícios de níveis mais altos de dióxido de carbono, como fazendas mais produtivas, são ignorados.