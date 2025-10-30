SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo de São Paulo lança nesta quinta-feira (30) o projeto Rotas do Queijo, programa que reúne 102 queijarias do estado espalhadas em 8 rotas como destinos quejeiros.

Segundo a admistração paulista, o intuito é valorizar a produção de queijo em 77 municípios em regiões como Mogiana Paulista, Cuesta, Mantiqueira Paulista e Vale do Paraíba.

São sítios, fazendas, queijarias, propriedades familiares e galpões onde será possível agendar visitas guiadas, degustar, realizar cursos e piqueniques, interagir com animais e comprar os produtos. Os endereços e serviços de cada uma das propriedades podem ser consultados no rotasdoqueijo.sp.gov.br.

Há opções em Araçatuba, Bauru, Itapira, Jacareí, Pariquera-Açu, Pirassununga, Porangaba, além da capital paulista.

A ação chega em meio ao reconhecimento internacional do queijo do estado. São Paulo garantiu quatro medalhas de ouro na sétima edição do Mondial du Fromage et des Produits Laitiers. A competição, conhecida como Mundial de Queijos da França, reuniu representantes de 26 países e 1.900 variedades de produtos em setembro. O estado paulista alcançou três medalhas para queijos e uma para iogurte.

Já no World Cheese Awards, maior exposição de queijos do mundo, foi premiado o queijo Tulha produzido pela Fazenda Atalaia, localizada em Amparo. A produtora está inserida na rota Nascentes, Águas e Serras Paulistas. Foi o primeiro queijo brasileiro a levar uma medalha de ouro na competição, em 2016.

Se por um lado os queijos paulistas são premiados, por outro, parte das produções paulistas já foi alvo de investigações. É o caso da Cabanha Mulekinha, de Ibiúna, que integra a rota Sudoeste Paulista. Em 2023, a produtora teve itens confiscados e destruídos durante uma fiscalização.

Outro caso aconteceu em 2021, com os proprietários da fazenda Lano-Alto. Localizada em São Luiz do Paraitinga, na rota do Mantiqueira e Vale do Paraíba, a propriedade teve 120 quilos de queijo destruídos por fiscais.

Confira a lista completa de municípios abarcados por cada rota.

Alta Paulista

Adamantina, Marília, Paraguaçu Paulista, Salto Grande e Queiroz

Bandeirantes

Boituva, Campinas, Cabreúva, Jundiaí, Itu, Itupeva, Nova Odessa, Porto Feliz e Tatuí

Cuesta, Tiête e Itaqueri

Anhembi, Bofete, Botucatu, Ibitinga, Ipeúna, Pardinho, Piracicaba, Santa Rita do Passa Quatro e Torrinha

Mantiqueira e Vale do Paraíba

Areias, Caçapava, Cunha, Guaratinguetá, Jacareí, Natividade da Serra, Paraibuna, Pindamonhangaba,

Queluz, Redenção da Serra, São Luiz do Paraitinga e São Bento do Sapucaí

Mogiana Paulista

Pedregulho, Jaboticabal, Cássia dos Coqueiros, Santa Cruz da Esperança, Pedregulho e Jardinópolis

Nascentes, Águas e Serras Paulistas

Amparo, Bragança Paulista, Casa Branca, Caconde, Espírito Santo do Pinhal, Joanópolis, Pedra Bela, Santa Isabel, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo e Serra Negra

Noroeste Paulista

Alto Alegre, Catanduva, Fernandópolis, Marinópolis, Nova Castilho, Olímpia e Urupês

Sudoeste Paulista

Avaré, Ibiúna, Itaberá, Itapetininga, Itararé, Pilar do Sul e Sarapuí