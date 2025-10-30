BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a defender, nesta quinta-feira (30), a exploração da margem equatorial no Brasil e afirmou que o país tem uma "celeuma" em torno do tema.

Em 20 de outubro, o Ibama autorizou a Petrobras a perfurar um poço no chamado bloco 59 da bacia Foz do Amazonas.

"Tem uma celeuma no Brasil sobre a exploração de petróleo na margem equatorial. Foi dada a licença do Ibama para que a Petrobras comece a fazer pesquisa. Eu tenho dito que não é possível ninguém abrir mão do combustível fóssil de um dia para noite", disse Lula.

A declaração foi feita durante encontro com o diretor de comunicação da Mercedes, Luiz Carlos Gomes de Moraes, em agenda voltada ao tema dos combustíveis fósseis.

"É preciso construir o fim da utilização do combustível fóssil. E para isso a gente tem que pesquisar a margem equatorial com o cuidado que o meio ambiente exige, com a responsabilidade que o Brasil tem de mostrar que nós vamos ser o país mais perfeito do ponto de vista da transição energética no mundo", disse ainda o presidente.

Para o governo e a indústria do petróleo, a possibilidade de abertura de nova fronteira exploratória na região Norte é a principal aposta para manter o ritmo de produção nacional após o declínio das reservas do pré-sal, que deve começar a ocorrer no início da próxima década.

Já para ambientalistas, novas fronteiras de petróleo não deveriam ser abertas. Além disso, a região da bacia Foz do Amazonas é considerada ambientalmente sensível.

A agenda desta quinta-feira ocorre às vésperas da ida de Lula para a COP30, a conferência climática da ONU, que ocorre este ano em Belém, de 10 a 21 de novembro.

A fala foi acompanhada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que também participava do evento. "Enquanto o mundo demandar petróleo, o Brasil não pode abrir mão desse mineral", declarou.