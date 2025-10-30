Um grande esquema de lavagem de dinheiro ligado a uma facção criminosa é alvo da Operação Off White deflagrada pela Polícia Militar de São Paulo, nesta quinta-feira (30).

As apurações começaram em fevereiro deste ano, quando o Ministério Público reuniu provas de que movimentações de grandes quantias de dinheiro obtidas pelo tráfico eram conduzidas por uma grande rede criminosa com participação de empresários de diversos setores. Eles realizavam diversas transações imobiliárias e financeiras para ocultar os verdadeiros beneficiários do esquema.

Agentes da polícia estão cumprindo nove mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados nas cidades de Campinas, Artur Nogueira e Mogi Guaçu. Foram bloqueados 12 imóveis de alto padrão e congelados valores em instituições bancárias.

A operação é comandada pelo 1º Batalhão de Ações Especiais da Polícia (BAEP) de Campinas, em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Presos

Até o momento, três suspeitos foram presos. Entre eles, um homem conhecido como Diabo Loiro, que é investigado por participar diretamente de ataques contra forças de segurança do estado. Ele é um dos líderes da organização criminosa e tem várias passagens por homicídio, formação de quadrilha, receptação e uso de documento falso.

Morte

Outro investigado foi baleado pelos policiais militares ao reagir ao mandado judicial e acabou morrendo. Também foi atingido no tiroteio um sargento do BAEP, que segue hospitalizado.

As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos e rastrear novas ramificações do esquema criminoso.

*Estagiário sob supervisão de Odair Braz Junior

Tags:

Gaeco-SP | Operação Off White | Polícia Militar de São Paul