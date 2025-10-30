SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Uma operação policial deflagrada na manhã desta quinta-feira (30) cumpre mandados contra dois vereadores de cidades do interior da Bahia. Eles são suspeitos de ter relação com o BDM (Bonde do Maluco), facção criminosa que atua no tráfico de drogas no estado.

Vereador em Ubaitaba (370 km de Salvador), George Everton Santana (PC do B) foi preso em flagrante com R$ 130 mil em dinheiro vivo. O valor será encaminhado para perícia e pode servir como prova de um possível esquema de lavagem de dinheiro.

Jeazi Assunção (Avante), vereador na cidade de Maraú, no Baixo-sul da Bahia, foi alvo de busca e apreensão na mesma operação.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa dos vereadores.

Batizada de Frater Dominus, a operação foi conduzida pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), que inclui as polícias Militar, Civil e Federal.

Foram cumpridos mandados nas cidades de Ubaitaba, Itabuna, Itacaré, Maraú e Itapetinga, na Bahia, e Santa Luzia do Itanhy, em Sergipe.

Também foi alvo da operação um homem suspeito de ser o mandante de homicídios nas cidades de Ibirapitanga e Aurelino Leal, que seria ligado à facção.

O objetivo da operação foi cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra membros do BDM investigados por tráfico de drogas, homicídios, lavagem de dinheiro, entre outros delitos.