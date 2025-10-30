PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - O número de pacientes atingidos por uma contaminação misteriosa ?de causa ainda não identificada? no Hospital Santa Rita, em Vitória, subiu para 88 na quarta-feira (29).

Os pacientes relatam sintomas como febre, dores no corpo e dificuldade para respirar.

De acordo com o último boletim da Secretaria da Saúde do Espírito Santo, entre os afetados estão 63 funcionários, 10 pacientes e 15 acompanhantes. Desses, 20 estão internados, sendo 5 na UTI.

Os internados são dez funcionários, oito pacientes e dois acompanhantes, que estão em observação em hospitais de Vitória e das cidades de Cariacica, Colatina, Guarapari, Serra e Linhares, na região metropolitana.

A principal suspeita é que a contaminação tenha sido provocada por uma bactéria ou um fungo, possivelmente disseminado pelo sistema de ar-condicionado ou pela água.

Amostras coletadas estão sendo examinadas pela Fiocruz, no Rio de Janeiro, e pelo Lacen-ES (Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo), que realizam testes para aproximadamente 300 agentes infecciosos, entre vírus, bactérias e fungos.

A expectativa é que os testes sejam concluídos até domingo (2).

A coordenadoria de controle de infecções do Santa Rita afirmou que a contaminação não é transmissível entre pessoas e não representa risco para a população do entorno do hospital.

Segundo a coordenadora Carolina Salume, o surto ficou restrito à ala de internação onde foi identificado. Um dos centros cirúrgicos foi fechado temporariamente na segunda-feira (27) para permitir a investigação sobre a origem da contaminação, informou o hospital.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o secretário da Saúde do Espírito Santo, Tyago Hoffmann, pediu que pacientes em tratamento oncológico não deixem de frequentar o Santa Rita por medo de contaminação. "Nós não temos nenhum relato, nenhum caso suspeito em nenhuma outra área do hospital", afirmou o secretário.