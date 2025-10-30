O Banco do Brasil é o único banco do sistema financeiro que não fechou nenhum ponto de atendimento nos últimos dois anos, disse a presidente do BB, Tarciana Medeiros, em um evento de tecnologia da instituição na tarde desta quinta-feira, 30.

"Acreditamos que uma de nossas fortalezas é a rede física. E essa rede precisa se transformar, mas ela tem de existir", afirmou Tarciana. "O brasileiro gosta de ir na casa da gente, gosta de ir no banco, gosta de ir na loja do Magalu", citou a executiva. A executiva participou de um debate em que estava também a presidente do conselho do Magazine Luiza, Luiza Trajano.

Nos dois bancos que divulgaram resultados até agora, os números mostraram que o fechamento de agências continuou no terceiro trimestre. O Santander fechou setembro com 961 agências, ou lojas, como o banco chama, uma redução de 331 unidades na comparação com igual mês de 2024. Já o Bradesco encerrou setembro com 4.744 pontos de atendimento, ante 6.347 pontos no mesmo mês de 2024. O BB divulga seus números do terceiro trimestre no próximo dia 12.

No debate, Tarciana falou também da inteligência artificial (IA), que vem sendo usada na interação com os clientes. "Somos o primeiro banco do mundo a ter plataforma de integração de canais que atende o cliente e entrega a omnicanalidade na prática", disse ela. "É um banco que se transforma e inova a cada instante", afirmou a presidente do BB.