Margareth Serrão e Fernanda Cristina foram para uma balada depois de uma festa temática de Halloween. Mãe da influenciadora compartilhou o momento nos stories e escreveu: ?Viver é diferente de estar viva?

Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virginia Fonseca, está em Madri, junto com a filha e netos. Na Espanha, ela se juntou à família do jogador de futebol Vini Jr., que, nesta semana, oficializou o namoro com Virginia, para comemorar o Halloween.

Depois das comemorações de Halloween em casa, Margareth foi para uma discoteca com Fernanda Cristina, mãe do atacante. Tudo foi registrado nos stories do Instagram. "Partiu curtir a noite em Madri", escreveu a sogra de Vini Jr.

Em outra postagem, ela registrou: "Inimiga do fim. Eu nem sei onde estou. Só sei que estou aqui em Madri. Loucura? aqui. Que loucura!".

Em mais um vídeo, Margareth cita Fernanda, ressaltando o quanto ela é animada e influente. "Sair com a Fernanda não é fácil. Olha só, eles montam uma mesa em um minuto. A mulher é forte", disse enquanto mostrava o garçom organizando a mesa com bebidas e comidas.

Foto misteriosa com Vini Jr.

Usando um vestido vermelho e rosas no cabelo, fazendo uma referência às tradicionais dançarinas de flamenco, Margareth postou uma foto ao lado do genro, fantasiado de palhaço. Na legenda, ela escreveu "Adivinha quem é".

Ao longo da semana, Margareth foi pressionada por internautas para se manifestar sobre o namoro da filha com Vini Jr. Esta foto foi a primeira referência que ela fez ao genro, que na foto aparece usando uma máscara.