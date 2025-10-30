A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,1%
Pontos: 148.780,22
Máxima de +0,4% : 149.234 pontos
Mínima de -0,73% : 147.546 pontos
Volume: R$ 20,93 bilhões
Variação em 2025: 23,69%
Variação no mês: 1,74%
Dow Jones: -0,23%
Pontos: 47.522,12
Nasdaq: -1,57%
Pontos: 23.581,14
Ibovespa Futuro: +0,3%
Pontos: 151.755
Máxima (pontos): 151.785
Mínima (pontos): 149.905
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 39,36
Variação: +0,05%
Petrobras PN
Preço: R$ 29,93
Variação: -0,3%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,15
Variação: -3,61%
Ambev ON
Preço: R$ 12,60
Variação: +4,74%
Petrobras ON
Preço: R$ 31,60
Variação: -1,06%
Vale PNA
Preço: R$ 63,84
Variação: +0,81%
BRF SA ON
Preço: R$ 17,95
(22/9/2025)
Vale ON
Preço: R$ 63,84
Variação: +0,81%
Itausa PN
Preço: R$ 11,55
Variação: -0,35%
Global 40
Cotação: 727,446 centavos de dólar
Variação: +0,78%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3807
Venda: R$ 5,3812
Variação: +0,4%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,52
Venda: R$ 5,62
Variação: +0,46%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3844
Venda: R$ 5,3850
Variação: +0,81%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,4900
Venda: R$ 5,5850
Variação: +0,65%
- Dólar Futuro (janeiro)
Cotação: R$ 5,3870
Variação: +0,51%
- Euro
Compra: US$ 1,1565 (às 18h34)
Venda: US$ 1,1566 (às 18h34)
Variação: 0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2220
Venda: R$ 6,2230
Variação: +0,11%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,5000
Venda: R$ 6,5850
Variação: +0,98%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, 0,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.015,9 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +0,38%