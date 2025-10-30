A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,1%

Pontos: 148.780,22

Máxima de +0,4% : 149.234 pontos

Mínima de -0,73% : 147.546 pontos

Volume: R$ 20,93 bilhões

Variação em 2025: 23,69%

Variação no mês: 1,74%

Dow Jones: -0,23%

Pontos: 47.522,12

Nasdaq: -1,57%

Pontos: 23.581,14

Ibovespa Futuro: +0,3%

Pontos: 151.755

Máxima (pontos): 151.785

Mínima (pontos): 149.905

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 39,36

Variação: +0,05%

Petrobras PN

Preço: R$ 29,93

Variação: -0,3%

Bradesco PN

Preço: R$ 18,15

Variação: -3,61%

Ambev ON

Preço: R$ 12,60

Variação: +4,74%

Petrobras ON

Preço: R$ 31,60

Variação: -1,06%

Vale PNA

Preço: R$ 63,84

Variação: +0,81%

BRF SA ON

Preço: R$ 17,95

(22/9/2025)

Vale ON

Preço: R$ 63,84

Variação: +0,81%

Itausa PN

Preço: R$ 11,55

Variação: -0,35%

Global 40

Cotação: 727,446 centavos de dólar

Variação: +0,78%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3807

Venda: R$ 5,3812

Variação: +0,4%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,52

Venda: R$ 5,62

Variação: +0,46%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3844

Venda: R$ 5,3850

Variação: +0,81%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,4900

Venda: R$ 5,5850

Variação: +0,65%

- Dólar Futuro (janeiro)

Cotação: R$ 5,3870

Variação: +0,51%

- Euro

Compra: US$ 1,1565 (às 18h34)

Venda: US$ 1,1566 (às 18h34)

Variação: 0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2220

Venda: R$ 6,2230

Variação: +0,11%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,5000

Venda: R$ 6,5850

Variação: +0,98%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, 0,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.015,9 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +0,38%


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se