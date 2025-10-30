Pela primeira vez na semana, Hugo Souza foi a campo para atividades com bola no CT Joaquim Grava. O goleiro se recupera de uma luxação acrômio clavicular no ombro esquerdo e corre contra o tempo para retomar a posição de titular. O Corinthians recebe o Grêmio, no domingo, e Dorival Júnior ainda não tem definido quem estará entre as traves.

Hugo Souza se contundiu na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG em um choque já nos acréscimos. Felipe Longo - estreou no clássico contra o Santos por suspensão do titular -, entrou diante do Vitória e foi bem, fazendo defesa milagrosa no fim para garantir o triunfo apertado após Breno Bidon ser expulso.

Serão mais duas atividades para Dorival definir o goleiro. Mas como Felipe Longo mostrou segurança quando solicitado, o clube trabalhará com cautela com Hugo Souza para evitar novos problemas. Ele só estará em campo se mostra-se 100% recuperado.

De certo é que a dupla de volantes contra o time gaúcho será diferente. Raniele e Breno Bidon, escalados em Salvador, terão de cumpriu suspensão na Neo Química Arena, assim como José Martinez - atuou na lateral-direita no Barradão.

Autor do gol decisivo, Charles deve herdar uma das vagas, com Maicon, de volta após cumprir suspensão, com a outra. Matheuzinho retorna na direita e Dorival deve mais uma vez abrir mão do esquema com três zagueiros após Carrillo se recuperar de grave lesão no ligamento do tornozelo antes do tempo estimado e já ter encarado o Vitória.