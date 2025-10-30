FATORES - ATUALIZE A DÍVIDA EM TR OU TRD

FATORES DE OUTUBRO

Data Fator da TR

POUPANÇA (com aplicação ate 03/05/12)

NOVEMBRO

01 0,6767%

02 0,6748%

03 0,6729%

04 0,6729%

05 0,6749%

06 0,6768%

07 0,6769%

08 0,6769%

09 0,6750%

10 0,6730%

11 0,6729%

12 0,6749%

13 0,6768%

14 0,6769%

15 0,6768%

16 0,6749%

17 0,6729%

18 0,6730%

19 0,6749%

20 0,6769%

21 0,6750%

22 0,6750%

23 0,6730%

24 0,6711%

25 0,6710%

26 0,6730%

27 0,6749%

28 0,6750%

TBF

AGOSTO

20 1,1874%

22 1,1355%

25 1,0841%

25 1,1884%

27 1,1835%

28 1,1373%

28 1,1864%

29 1,1373%

SETEMBRO

02 1,1361%

03 1,1357%

04 1,1343%

05 1,1337%

08 1,1333%

09 1,1335%

11 1,1323%

12 1,0799%

15 1,1303%

16 1,1294%

17 1,1282%

18 1,1284%

19 1,0770%

22 1,1280%

23 1,1275%

24 1,1265%

25 1,1256%

30 1,1272%

OUTUBRO

01 1,1250%

02 1,1273%

03 1,0757%

03 1,1337%

06 1,1808%

07 1,1832%

08 1,1825%

09 1,1313%

10 1,0792%

14 1,1823%

15 1,1806%

16 1,1290%

17 1,0775%

20 1,1815%

21 1,1321%

22 1,1315%

23 1,0797%

24 1,0275%

27 1,1303%

TR

OUTUBRO

30 0,1740%

31 0,1740%

OUTUBRO

01 0,1740%

02 0,1740%

03 0,1740%

04 0,1740%

05 0,1740%

06 0,1740%

07 0,1740%

08 0,1740%

09 0,1740%

10 0,1740%

11 0,1740%

12 0,1740%

13 0,1740%

14 0,1740%

15 0,1740%

16 0,1740%

17 0,1740%

18 0,1740%

19 0,1740%

20 0,1740%

21 0,1740%

22 0,1740%

23 0,1740%

24 0,1740%

25 0,1740%

26 0,1740%

27 0,1740%

28 0,1740%

29 0,1740%


