FATORES - ATUALIZE A DÍVIDA EM TR OU TRD
FATORES DE OUTUBRO
Data Fator da TR
POUPANÇA (com aplicação ate 03/05/12)
NOVEMBRO
01 0,6767%
02 0,6748%
03 0,6729%
04 0,6729%
05 0,6749%
06 0,6768%
07 0,6769%
08 0,6769%
09 0,6750%
10 0,6730%
11 0,6729%
12 0,6749%
13 0,6768%
14 0,6769%
15 0,6768%
16 0,6749%
17 0,6729%
18 0,6730%
19 0,6749%
20 0,6769%
21 0,6750%
22 0,6750%
23 0,6730%
24 0,6711%
25 0,6710%
26 0,6730%
27 0,6749%
28 0,6750%
NOVA POUPANÇA (com aplicação a partir de 04/05/12)
NOVEMBRO
01 0,6767%
02 0,6748%
03 0,6729%
04 0,6729%
05 0,6749%
06 0,6768%
07 0,6769%
08 0,6769%
09 0,6750%
10 0,6730%
11 0,6729%
12 0,6749%
13 0,6768%
14 0,6769%
15 0,6768%
16 0,6749%
17 0,6729%
18 0,6730%
19 0,6749%
20 0,6769%
21 0,6750%
22 0,6750%
23 0,6730%
24 0,6711%
25 0,6710%
26 0,6730%
27 0,6749%
28 0,6750%
TBF
AGOSTO
20 1,1874%
22 1,1355%
25 1,0841%
25 1,1884%
27 1,1835%
28 1,1373%
28 1,1864%
29 1,1373%
SETEMBRO
02 1,1361%
03 1,1357%
04 1,1343%
05 1,1337%
08 1,1333%
09 1,1335%
11 1,1323%
12 1,0799%
15 1,1303%
16 1,1294%
17 1,1282%
18 1,1284%
19 1,0770%
22 1,1280%
23 1,1275%
24 1,1265%
25 1,1256%
30 1,1272%
OUTUBRO
01 1,1250%
02 1,1273%
03 1,0757%
03 1,1337%
06 1,1808%
07 1,1832%
08 1,1825%
09 1,1313%
10 1,0792%
14 1,1823%
15 1,1806%
16 1,1290%
17 1,0775%
20 1,1815%
21 1,1321%
22 1,1315%
23 1,0797%
24 1,0275%
27 1,1303%
TR
OUTUBRO
30 0,1740%
31 0,1740%
OUTUBRO
01 0,1740%
02 0,1740%
03 0,1740%
04 0,1740%
05 0,1740%
06 0,1740%
07 0,1740%
08 0,1740%
09 0,1740%
10 0,1740%
11 0,1740%
12 0,1740%
13 0,1740%
14 0,1740%
15 0,1740%
16 0,1740%
17 0,1740%
18 0,1740%
19 0,1740%
20 0,1740%
21 0,1740%
22 0,1740%
23 0,1740%
24 0,1740%
25 0,1740%
26 0,1740%
27 0,1740%
28 0,1740%
29 0,1740%