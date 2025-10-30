A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) emitiu nesta quinta-feira, 30, uma suspensão temporária de decolagens (ground stop) para o Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington (DCA), devido à escassez de controladores de tráfego aéreo. A medida suspende temporariamente as partidas com destino ao aeroporto, afetando voos de diversas regiões do país.

Segundo comunicado da FAA, os voos partindo de centros de controle como Atlanta, Nova York, Chicago e Houston estão sujeitos a atrasos médios de 90 minutos.

O aviso, emitido por volta das 14h30 (de Brasília), indica que as restrições podem se estender até o início da madrugada de sexta-feira, dependendo das condições de pessoal.

Um aviso do Centro de Controle de Tráfego Aéreo (ATCSCC, na sigla em inglês) indica que a suspensão decorre de problemas de pessoal, e que a taxa de pousos e decolagens foi reduzida devido à falta de controladores. A probabilidade de extensão da medida é classificada como "média".

A FAA informou que todos os voos afetados receberão novos horários previstos de liberação para decolagem.