SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma ação conjunta entre as polícias Civil de São Paulo e do Maranhão resultou na prisão de um homem apontado como um dos fundadores da facção criminosa PCM (Primeiro Comando do Maranhão).

O preso, identificado como Josué Santos da Silva, 38, conhecido como Gaspar, foi localizado em uma casa no bairro Jardim Record, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, nesta quinta-feira (30).

Segundo as investigações da polícia maranhense, após a junção do PCM com o Comando Vermelho Gaspar migrou para a organização criminosa criada no Rio de Janeiro, onde passou a ocupar posição de destaque.

Gaspar era considerado foragido desde 2022, quando recebeu o benefício de saída temporária do Dia das Crianças e não retornou para o sistema prisional. Ele havia sido condenado a mais de 40 anos por diversos crimes, como homicídio, tráfico, associação criminosa e porte ilegal de arma. Ele responde a ao menos 18 processos criminais. O mandado de recaptura havia sido expedido pela 1ª Vara das Execuções Penais de São Luís.

Segundo às apurações à época das condenações, mesmo preso, ele mantinha poder decisivo sobre o tráfico de drogas na região e era presidente do chamado "tribunal do crime".

De acordo com o Governo do Maranhão, Gaspar foi preso em março de 2012 no município de Santa Rita pelos crimes de associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada e posse de drogas para consumo pessoal.

Em 2013, quando ainda cumpria pena, uma nova ação o condenou pelo crime de roubo. No mesmo ano, foi transferido para a Penitenciária Federal de Campo Grande (MS), junto a outros detentos considerados perigosos pelas autoridades do Maranhão.

A localização de Gaspar em São Paulo foi obtida pelo Departamento de Combate ao Crime Organizado da Superintendência de Investigações Criminais do Maranhão. A ação contou com o apoio do Setor de Investigações Gerais, do Grupo de Operações Especiais e de outras unidades da Delegacia Seccional de Taboão da Serra.

Gaspar será levado para o Maranhão.