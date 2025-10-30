RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Comoção e revolta dominaram familiares e amigos durante o funeral de mortos pela polícia em operação nos complexos do Alemão e da Penha.

No final da tarde desta quinta (30), a reportagem acompanhou o velório e parte do enterro de Cauan Fernandes do Carmo Soares, 22.

Segundo a família, o rapaz trabalhava como repositor de produtos em um supermercado e não tinha ligação com o tráfico.

Irmã de Cauan, a vendedora Grasiele Fernandes do Carmo da Silva contou que a família, que mora no complexo do Alemão, soube da morte pela TV.

"Ele estava em casa, foi na rua e acabou morto. Eu estava dormindo, acordei com tiros. Depois fomos ver na reportagem, minha mãe reconheceu pelos pés dele no vídeo, acredito que ele já tenha chegado morto", relatou.

"Destruíram a nossa família. Minha família está destruída."

A reportagem teve autorização da família para acompanhar o velório, numa capela, e o enterro de Cauan, no cemitério de Inhaúma, bairro vizinho aos complexos do Alemão e da Penha.

Após salva de fogos para marcar a saída do cortejo fúnebre, parentes de outro morto na operação partiram para cima de equipes de reportagem que aguardavam no local.

Um rapaz avançou em direção a repórteres fotográficos e cinegrafistas e disse que jogaria no chão as câmeras de quem fotografasse ou filmasse.

Uma mulher reclamou, aos gritos: "Quer vir fotografar e filmar agora? Agora não adianta. Porque não estavam com a gente filmando e fotografando quando a polícia fez aquilo? Se vocês tivessem lá eles não tinham feito aquele massacre".

O grupo de jornalistas acompanhou a pé o cortejo fúnebre de Cauan do velório na capela até o cemitério, um trajeto de 200 metros.

Ao chegar lá, em meio a novas queixas de parentes de outros mortos, os familiares de Caun voltaram atrás e pediram para que a imprensa não cobrisse o sepultamento -o que foi respeitado.