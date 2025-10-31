SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério das Mulheres disponibilizará um canal exclusivo para vítimas de violência durante a COP30. O serviço ficará disponível entre os dias 3 e 30 de novembro, em Belém, onde acontece o evento.

Segundo a pasta, o objetivo é priorizar o atendimento porque a cidade estará recebendo um alto fluxo de visitantes de todas as partes do mundo.

As chamadas são gratuitas e sigilosas e podem ser feitas por telefone, pelo número 180, WhatsApp, pelo (61) 9610-0180, ou pelo e-mail central180@mulheres.gov.br. As denúncias podem ser realizadas pela própria vítima ou por terceiros.

A pasta afirma que o serviço estará disponível 24 horas por dia, e que o atendimento acontece em quatro idiomas: português, inglês, espanhol e libras.

Segundo Ellen dos Santos Costa, coordenadora-geral da Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, terá um fluxo diferente de atendimento para prestar serviços de informação sobre os órgãos que atuam na rede de apoio à mulher e também para registro de denúncias de violência.

Após o primeiro contato com a central, a vítima poderá clicar na tecla 0. Então, será encaminhada de forma prioritária para os serviços que prestam auxílio.

"As demandas vão ser encaminhadas para o estado do Pará, através de um fura-fila, e dos pontos focais que atuam de forma articulada com a central do Ligue 180. São eles a Segurança Pública, através da Polícia Civil, Secretaria de Mulheres e também o Ministério Público Estadual do Estado do Pará", diz.

Costa acrescenta que, com a maior quantidade de pessoas na cidade para o evento, um serviço maior de atendimento também precisará ser prestado, para uma prioridade dentro do Ligue 180.

O sistema fura-fila identificará quem está ligando de Belém e priorizará essas ligações, tanto na fila de tratamento e encaminhamento.

"Há uma fila para cada serviço e cada etapa que a gente atende no 180, tanto de tratamento das demandas, quanto de envio para os órgãos de apuração. A gente vai passar as demandas de Belém na frente das demais", afirma.

As demandas fora da cidade seguirão o fluxo normal de envio, garante. O serviço que recebe denúncias de violência contra a mulher teve mais de 750 mil atendimentos em 2024, uma média de 2.000 por dia.

A COP30, 30ª conferência da ONU sobre mudanças climáticas, será realizada de 10 a 21 de novembro de 2025 em Belém, no Pará. A cidade espera receber 50 mil visitantes para o evento.

Dados sobre o primeiro semestre de 2025 apontam que o Brasil registrou média de quatro registros de feminicídios e 187 de estupro de mulheres por dia, segundo o Mapa Nacional da Violência de Gênero.

O levantamento mostra que 718 mulheres morreram em razão do seu gênero de janeiro a junho de 2025, conforme registros de ocorrência.

Desde a criação da Lei do Feminicídio, em 2015, o país registrou 12.380 vítimas desse tipo de crime, e a média de quatro mortes por dia se repete há cinco anos.