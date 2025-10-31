SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A previsão do tempo para os próximos dias na região metropolitana de São Paulo deve seguir o mesmo padrão dos últimos dias, com madrugadas frias, elevação das temperaturas à tarde e possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), esta sexta-feira (31) deverá ser marcada por pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia. A temperatura máxima deve atingir os 25°C, enquanto a mínima se mantém nos 14°C.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo e a Climatempo indicam temperaturas ainda mais baixas: a mínima deve variar entre 14°C e 15°C durante a madrugada, e a máxima, entre 20°C e 22°C no período da tarde, por volta das 15h e 16h. Ambos os institutos preveem chuvas passageiras e chuviscos ao longo do dia.

No sábado (1º), os três institutos meteorológicos apresentam previsões semelhantes, com pequenas variações nas temperaturas e diferenças quanto ao período das chuvas.

A máxima deve variar de 25°C a 28°C durante a tarde, enquanto a mínima fica entre 15°C e 17°C na madrugada. Todos indicam possibilidade de chuva durante o dia. Inclusive, a previsão é de que o maior volume de precipitação ocorra neste dia.

No domingo (2), o cenário se mantém parecido. O Inmet prevê máxima de 26°C e mínima de 15°C, enquanto a Climatempo indica máxima de 22°C e mínima de 18°C. Ambos apontam um dia nublado, com pancadas de chuva isoladas.

Nesta quinta (30), o Inmet registrou a máxima de 19,9°C às 12h e a mínima de 15,5°C entre 8h e 9h da manhã, no Mirante de Santana, na zona norte da capital, onde é feita a medição oficial da cidade.

Se na Grande São Paulo o clima deve ficar instável até domingo, no interior não será diferente. A Defesa Civil estadual, inclusive, emitiu um comunicado nesta sexta alertando para a possibilidade de pancadas de chuva de forte intensidade nas regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto, o que deve deixar o acumulado muito alto.

Em Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Vale do Ribeira, Itapeva, Presidente Prudente e Marília, os acumulados devem ser altos.

E devem ter volumes médios nas regiões da Serra da Mantiqueira, Sorocaba, Campinas, Baixada Santista, Bauru, Araraquara, região metropolitana de São Paulo, São José dos Campos e litoral norte.

Por isso, a Defesa Civil indica o risco de alagamentos e deslizamentos. Segundo o órgão estadual, as chuvas devem ser frequentes e persistentes em todos os locais, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento.

"A Defesa Civil recomenda atenção redobrada em áreas suscetíveis a deslizamentos, alagamentos e quedas de árvores, diante das condições favoráveis a transtornos pontuais, especialmente em localidades com áreas de risco", destaca.